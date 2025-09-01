© виж галерията Вторият капитан на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев замина за родината си Таджикистан с втора поредна награда. Халфът бе избран за "Играч на мача" и в двете гостувания на черно-белите във Варна.



Той се отчете със силна игра срещу Черно море и заслужи напълно приза си. Същото стори и в събота срещу Спартак.



Още в 4-ата минута Таджикският Меси отбеляза ювелирен гол, който рядко може да се види по българските терени!



Умарбаев замина вчера за Таджикистан, където му предстои да се изправи с националния отбор на своята родина срещу тимовете на Афганистан и Иран.



