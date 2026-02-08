© Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич беше много щастлив от победното начало на 2026 година - 2:0 като гост на Славия на стадион "Александър Шаламанов".



"Бяхме дисциплинирани, играхме задружно. Не знаехме как точно ще изглежда Славия, но най-важното е, че се предпазихме от контузии, с изключение на Иту. Със сигурност е много по-лесно, когато печелим. Сега гледаме към следващия двубой", започна словенецът.



"Топ изпълнение при първия гол - много добър преход, попадението беше страхотно. Без Парвиз Умарбаев не може. Той изигра страхотен мач. Новите играчи са млади, имат нужда от покдрепа. Имат емоция, желание, работят здраво и помагат. Един мач обаче не означава нищо", каза още Косич.



"Можем да заменим контузения Димитър Илиев и продадения Хуан Переа с всичко. Важно е да работим здраво, да работим като отбор. Днес страдахме в последните 20 минути, всеки мач е труден. Засега се справаяме добре. Сменихме 20 футболисти за тази една година, откакто съм тук. Искаме да сме най-добрата версия на себе си, даваме шанс на младите, опитваме се да се усъвършенстваме, опитваме се да изстискаме максиума от този отбор. Горд съм от щаба и от момчетата", добави специалистът.



За финал Душан Косич говори за предстоящото дерби с Ботев Пловдив за Купата на България. "Дербитата са страхотни мачове. Очаквам следващото с нетърпение, дано има добра битка за Пловдив, а феновете ще ни дадат допълнителна енергия".



