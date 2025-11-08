ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенове на Локо посетиха последната тренировка на отбора преди мача с Берое
Автор: Стойчо Генов 11:05Коментари (1)454
©
виж галерията
Фенове на Локомотив Пловдив посетиха снощната тренировка на представителния тим и проведохо откровен разговор с футболистите.

"Изразихме огромното си разочарование от случилото се в битката за Пловдив – или по-скоро в опита за битка, защото на терена и на трибуните имаше само един господар.

Благодарихме им за професионализма и отдадеността, които демонстрираха. Въпреки краткото време на срещата, отборът демонстрира характер, борбеност и желание да защитават цветовете на клуба", заявиха от фракцията "Трибуна Бесика".

"Липсата ни от нашия дом ще трябва да я компенсираме с гостувания. Гответе се!", допълниха още феновете на Локомотив.

Черно-белите приемат днес Берое пред празни трибуни на "Лаута". Мачът от 15-ия кръг на Първа лига започва в 18,00 часа.
Още по темата: общо новини по темата: 286
08.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
04.11.2025
27.10.2025
26.10.2025
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Така постъпват истинските фенове,а не като оня мангал да баталяса хубавия спектакъл на Пловдив.Ботевист съм и като пловдивчанин ви желая успех!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Един от най-постоянните играчи на Локо получи престижна повиквателна
 Фенклубът на Локо: Футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден
 Локомотив отново е областен шампион при ветераните, Въндев, Лазаров и Орловски бележат
 Трима от Ботев и Локо и още двама пловдивчани попаднаха в състава на България U21
 Фондация "100 години Локомотив": Липсата на достоен съперник не позволи на Джевелеков да заснеме отбор и публика като един организъм
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: