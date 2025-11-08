© виж галерията Фенове на Локомотив Пловдив посетиха снощната тренировка на представителния тим и проведохо откровен разговор с футболистите.



"Изразихме огромното си разочарование от случилото се в битката за Пловдив – или по-скоро в опита за битка, защото на терена и на трибуните имаше само един господар.



Благодарихме им за професионализма и отдадеността, които демонстрираха. Въпреки краткото време на срещата, отборът демонстрира характер, борбеност и желание да защитават цветовете на клуба", заявиха от фракцията "Трибуна Бесика".



"Липсата ни от нашия дом ще трябва да я компенсираме с гостувания. Гответе се!", допълниха още феновете на Локомотив.



Черно-белите приемат днес Берое пред празни трибуни на "Лаута". Мачът от 15-ия кръг на Първа лига започва в 18,00 часа.