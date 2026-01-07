ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо пожела ненужен в Левски, ще се осъществи ли трансферът?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:44Коментари (0)1043
Локомотив Пловдив проявява интерес към Патрик-Габриел Галчев, който в момента е със статут на ненужен в Левски. През изминалата година фланговият футболист игра като преотстъпен в Локомотив София. Договорът му за наем обаче изтече.

Столичните "железничари" не пожелаха да платят трансферна сума и да го откупят и затова 24-годишният футболист се завърна на "Георги Аспарухов“. Галчев, който може да бъде ползван като ляв и десен бек, а също и като крило, обаче не попада в плановете на треньора Хулио Веласкес за пролетния дял на кампанията.

Това е и причината той да не замине със сините на подготовка в Турция, а да остане в София и да се готви с втория отбор.

През есента Патрик-Габриел бе на терена в 15 шампионатни двубоя за Локомотив София. В тях той реализира 1 гол – при успеха с 3:1 като гост на Берое в Стара Загора. За фланговете на защитата треньорът на Локо Пд разполага с Адриан Кова и Енцо Еспиноса – те играят като титуляри. Към Кова обаче има интерес от турски клубове. И ако пристигне оферта, то той може да бъде продаден, твърди "Тема спорт".

Апетити към Галчев проявяват още два клуба от елита. Това са борещите се за спасение Добруджа, който е на последно място във временното класиране, както и столичният Септември. Засега Галчев не бърза с избора на нов тим. Той има договор с Левски до лятото.
