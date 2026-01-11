ИЗПРАТИ НОВИНА
Снегът не попречи на локомотивците да тренират на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 18:11
©
виж галерията
Зимната подготовка на Локомотив Пловдив продължава и в снежното време. От клуба публикуваха любопитни кадри от днешната тренировка, която се проведе на помощния терен на "Лаута", известен повече с прозвището Кошарата.

С тима се готвят абсолютно всички футболисти, които се появиха за първото занимание за 2026 година.

"Черно-белите" ще тренират в домашна обстановка до 17 януари, а на следващия ден заминават на лагер в турския курорт Белек.

Първата контрола ще е срещу Етър на 16 януари и трябва да се проведе в Пловдив. В Турция Локомотив ще изиграе още три приятелски мача - срещу сръбския Напредак (21.01), косовския Балкани (27.01) и украинския Колос (31.01).
