© виж галерията Зимната подготовка на Локомотив Пловдив продължава и в снежното време. От клуба публикуваха любопитни кадри от днешната тренировка, която се проведе на помощния терен на "Лаута", известен повече с прозвището Кошарата.



С тима се готвят абсолютно всички футболисти, които се появиха за първото занимание за 2026 година.



"Черно-белите" ще тренират в домашна обстановка до 17 януари, а на следващия ден заминават на лагер в турския курорт Белек.



Първата контрола ще е срещу Етър на 16 януари и трябва да се проведе в Пловдив. В Турция Локомотив ще изиграе още три приятелски мача - срещу сръбския Напредак (21.01), косовския Балкани (27.01) и украинския Колос (31.01).