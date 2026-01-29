ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски за Петър Андреев: Заслужаваше да го съсипя! Има талант, но спира дотук - изгаснала звезда, която не може да свети!
Автор: Стойчо Генов 12:07Коментари (0)127
©
Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски се изказа доста негативно за бившия вече футболист на черно-белите Петър Андреев.

Бизнесменът говори близо половин час пред представители на медиите в столичния "Прес клуб България".

Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, 21-годишният нападател бе освободен от родния си клуб, а след това той подписа договор с Монтана.

"Петър Андреев има талант, но спира дотук. Дисциплина - нула. Той иска да е известен, иска гаджетата да го свалят, а не той да ги сваля, да ходи по дискотеките, да се прави на звезда. Това е изгаснала звезда, която не може да свети", заяви Христо Крушарски по време на пресконференцията си.

"Пожелавам му успех. Пуснах го без всякакви искания. Можех да го поставя на място и да го съсипя, защото той това заслужаваше. Той се държеше като Роналдо в най-силните си години. Пожелавам му успех и дано му е дошъл акълът в Монтана", завърши по темата бизнесменът.
