Интересни факти от сблъсъците в София между двата Локомотива
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:27Коментари (0)197
© Plovdiv24.bg
Интересни факти от "железничарските" дербита между Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив), които са се провели в столицата:

В последните 10 мача равносметката е: 5 победи за Локо София, 2 равенства и 3 успеха за пловдивчани.

Най-често срещаните резултати в София между двата тима са: 1:0 – 11 пъти (9 за Локомотив София и 2 за "смърфовете"), 1:1 – 8 пъти, 3:0 – 7 пъти (6 за столичани и веднъж за пловдивчани) и 2:0 – 7 пъти (5 за софиянци и 2 за Локо Пловдив).

В 56 мача в столицата са отбелязани 136 гола (93 от столичани и 43 от пловдивчани), средно по 2.42 на мач.

Най-много голове 6 – за Локомотив София е отбелязал Цветан Генков, а 3 - Никола Котков, Сп. Дебърски, Ради Здравков, Деян Петков и Саша Антунович.

За пловдивското Локо най-резултатен е бил Христо Бонев - Зума с 4 гола, с 3 е Мартин Камбуров, а с 2 гола са В. Бароков, Иван Кънчев, Димитър Мулетаров, Христо Колев - Бащата и Дж. Маркес, съобщава "Тема спорт".

Най-изразителната победа на домакините е с 5:1 на 24 септември 1954 година.

Най-голямата победа на пловдивските железничари е с 3:0 на 30 май 1992 година.

Голове и за двата тима е отбелязал Мартин Камбуров.

Автор на най-бързия гол в първата минута е легендата на пловдивчани Христо Бонев – Зума при равенството 1:1 на 1 декември 1974 година.
