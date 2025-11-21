ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавна медия: Огромен интерес от Полша, Унгария и Русия към трима титуляри на Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:41Коментари (0)506
© Plovdiv24.bg
Футболни клубове от Полша и Русия следят десния защитник на Локомотив (Пловдив) Адриан Кова, съобщават местни медии.

24-годишният венецуелец прави силен есенен полусезон за "железничарите“ с 3 гола и 1 асистенция в 15 мача. Добрите му изяви не останаха незабелязани и в началото на месеца той получи първа повиквателна за националния отбор на Венецуела, за който направи и официален дебют преди два дни в контролата срещу Канада (0:2).

Скаути на Ракув, Лех Познан и Ягелония са наблюдавали защитника в мачове от Първа лига в последния месец. Те също така са гледали и още двама негови съотборници в състава на Локомотив - това са вратарят Боян Милосавлиевич и централният защитник Мартин Русков.

Няколко отбора от елитната лига на Русия, сред които Оренбург и Сочи, също имат интерес към Кова. 

Клубове от Унгария пък следят Милосавлиевич и Русков, които също се представят силно тази есен и са в основата на добрите резултати на пловдивчани, които делят третото място в елита с Черно море с по 27 точки след 15 изиграни с кръга. Информацията е на държавната Българска телеграфна агенция, която по принцип много рядко си позволява да публикува непроверени материали или инсинуации.
