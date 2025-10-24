ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Петър Андреев извън групата на Локо! Ето всички, на които ще разчита Косич днес
Автор: Стойчо Генов 08:44Коментари (0)344
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Локомотив (София) в мач от 13-ия кръг на Първа лига. "Железничарското" дерби е днес от 20:00 часа на стадиона в столичния квартал в “Надежда".

Адриан Кова се завръща в групата след изтърпяно наказание. С контузии са Димитър Илиев и Калоян Костов, които се готвят по индивидуална програма.

От разширения състав отпадна нападателят Петър Андреев, който бе сред резервите за предишния мач срещу Ботев (Враца), но не бе пуснат в игра.

Ето всички футболисти, на които ще разчита днес наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиен Лами, Каталин Иту, Крист Лонгвил, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.
Още по темата: общо новини по темата: 273
24.10.2025
23.10.2025
23.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
20.10.2025
предишна страница [ 1/46 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес
 Хуан Переа: Тази награда е плод на усилията на всички в Локомотив
 БФС - Пловдив глоби Спартак с 500 лв. и наказа клубния шеф Денис Хасан, има санкция и за Локо
 Димитър Илиев тренира с топка, но няма да играе срещу Локо (Сф)
 Тежка загуба за дубъла на Локомотив в Стралджа
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: