Синът на Кривия подписа за 2,5 г. и обяви: Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Александър Александров. Полузащитникът официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.



Александър Александров e роден на 30.07.2007 година в Пловдив. От 2022 година е част от школата на Локомотив, като впоследствие се състезава и за дублиращия тим на “черно-белите". Дебютира за мъжкия отбор на 20 септември 2025 година при гостуването на ЦСКА 1948. Той е син на бившия футболист на Марица, Левски и Ботев (Пд) Александър Александров - Кривия.



Ето какво заяви 18-годишното крило пред официалния сайт на "черно-белите":



Щастлив съм, че подписах първи професионален договор. Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив. Това е клуб с впечатляваща история и вярна публика, която винаги подкрепя отбора безрезервно. Атмосферата и традициите тук са нещо специално. Те ми дават допълнителен стимул да се развивам и да давам най-доброто от себе си всеки ден!