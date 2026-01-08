ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Синът на Кривия подписа за 2,5 г. и обяви: Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:10Коментари (0)481
©
ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Александър Александров. Полузащитникът официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.

Александър Александров e роден на 30.07.2007 година в Пловдив. От 2022 година е част от школата на Локомотив, като впоследствие се състезава и за дублиращия тим на “черно-белите". Дебютира за мъжкия отбор на 20 септември 2025 година при гостуването на ЦСКА 1948. Той е син на бившия футболист на Марица, Левски и Ботев (Пд) Александър Александров - Кривия.

Ето какво заяви 18-годишното крило пред официалния сайт на "черно-белите":

Щастлив съм, че подписах първи професионален договор. Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив. Това е клуб с впечатляваща история и вярна публика, която винаги подкрепя отбора безрезервно. Атмосферата и традициите тук са нещо специално. Те ми дават допълнителен стимул да се развивам и да давам най-доброто от себе си всеки ден!
Още по темата: общо новини по темата: 355
08.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/60 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юноши на Ботев и Локо бяха представени като нови попълнения в тима на Коко Динев
 Ботев и Локо сядат на една маса утре, взимат важно решение
 Синовете на Кривия, Божинов и Армандо тренират с Локо, в групата са още шестима младоци
 Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо
 Локомотив се раздели с още един от своите футболисти, макар и временно
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: