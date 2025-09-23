ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо отпусна 1300 билета за левскарите! Цената е 20 лева и няма да има продажба онлайн
Автор: Стойчо Генов 16:53Коментари (0)105
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Локомотив Пловдив отпусна 1300 билета за привържениците на Левски за предстоящото дерби на "Лаута". Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е в петък от 20,00 часа.

"Сините" привърженици няма да могат да купуват пропуски онлайн, а ще се редят на касата зад Южната трибуна.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на ПФК Левски до феновете на отбора:

Левскари, билетите за гостуването на "Локомотив“ (Пловдив) в петък, 26 септември ще се продават на каса пред сектора определен за "сините“ привърженици 2 часа преди началото на срещата. Мачът е от 20:00 часа, а пропуските са с цена от 20 лева.

Ръководството на "Локомотив“ (Пловдив) отпуска максимално допустимия по наредба брой билети – 1300.

Предвид ограничението в количеството билети предназначени за "сините“ привърженици, апелираме желаещите да подкрепят любимия отбор на стадион "Локомотив“ в Пловдив да се възползват от ранното отваряне на пункта за продажба на билети и да заемат местата си на съоръжението веднага след отварянето на входовете на сектора предназначен за феновете на "Левски“.

Организаторите на срещата предупреждават, че на стадиона няма да бъдат допускани зрители без билети.
Още по темата: общо новини по темата: 214
23.09.2025
22.09.2025
21.09.2025
20.09.2025
20.09.2025
19.09.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"
 Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно
 Жребият наближава! Локо, Ботев и Спартак ще научат съперниците си за Купата на България
 Валери Божинов вкара за класическа победа на Локомотив II в регионално дерби
 "Трибуна Бесика": Изтървем ли България, изтървали сме всичко
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: