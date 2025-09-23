Локо отпусна 1300 билета за левскарите! Цената е 20 лева и няма да има продажба онлайн

© Plovdiv24.bg Ръководството на Локомотив Пловдив отпусна 1300 билета за привържениците на Левски за предстоящото дерби на "Лаута". Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е в петък от 20,00 часа.



"Сините" привърженици няма да могат да купуват пропуски онлайн, а ще се редят на касата зад Южната трибуна.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на ПФК Левски до феновете на отбора:



Левскари, билетите за гостуването на "Локомотив“ (Пловдив) в петък, 26 септември ще се продават на каса пред сектора определен за "сините“ привърженици 2 часа преди началото на срещата. Мачът е от 20:00 часа, а пропуските са с цена от 20 лева.



Ръководството на "Локомотив“ (Пловдив) отпуска максимално допустимия по наредба брой билети – 1300.



Предвид ограничението в количеството билети предназначени за "сините“ привърженици, апелираме желаещите да подкрепят любимия отбор на стадион "Локомотив“ в Пловдив да се възползват от ранното отваряне на пункта за продажба на билети и да заемат местата си на съоръжението веднага след отварянето на входовете на сектора предназначен за феновете на "Левски“.



Организаторите на срещата предупреждават, че на стадиона няма да бъдат допускани зрители без билети.