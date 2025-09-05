Крушарски разрешил допълнителна селекция, ще има още нови в Локо

© Plovdiv24.bg Локомотив Пловдив чака още нови попълнения. Треньорът Душан Косич ще получи чуждестранни футболисти за край на селекцията. Собственикът на черно-белите Христо Крушарски е дал зелена светлина за привличането на въпросните играчи и от "Лаута“ са се задействали.



Причината е силният старт на "смърфовете" в шампионата. От началото на сезона Локомотив Пловдив не познава горчивия вкус на загубата, като в седемте си двубоя постигна четири победи и записа три равенства при голова разлика 8:4. В момента тимът е на третата позиция в класирането на една точка зад лидерите Лудогорец и Левски.



Трансферният прозорец в България затваря на 9 септември (вторник) и черно-белите ще се опитат поне един от набелязаните да бъде привлечен, твърди "Тема Спорт“.



До момента Локомотив Пловдив привлече 10 нови футболисти. Това са Енцо Еспиноса, Николай Николаев, Ивайло Марков, Каталин Иту, Адриан Кова, Мартин Атанасов, Лукас Риян, Мартин Русков, Франсиско Политино и Петър Зовко.



През пролетта под наем на "Лаута“ игра Парвиз Умарбаев, който в крайна сметка остана под Тепетата след приключване на взаимоотношенията си с ЦСКА 1948.



Локомотив Пловдив приема Лудогорец след паузата за националните отбори. Дербито между пъвия и третия е на "Лаута“ на 14 септември (неделя) от 18:00 часа.