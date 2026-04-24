Ръководството на Локомотив Пловдив направи огромен жест към привържениците на отбора. От "Лаута" намалиха наполовина цените на билетите за оставащите 4 домакински мача до края на сезона - срещу Черно море, Арда ( за първенство и Купата) и дербито срещу Ботев. Новината съобщи новият изпълнителен директор на клуба Георги Величков. Освен това деца до 16 години ще влизат на стадиона безплатно, но с придружител.

Актуални обновени цени на билетите до края на сезона

Трибуна “Бесика" – 5 евро

Южна трибуна – 5 евро

Трибуна "Спортклуб“ – 10 евро

Гости – 5 евро

Работно време на касите на “Лаута":

25.04 – от 11:00 часа до 18:00 часа

26.04 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!

Деца до 16 години ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Билетите за първите два мача срещу Черно море и Арда вече се продават

Пропуските са налични онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Локомотив Пловдив - Черно море е в неделя (26.04) от 16:30 часа

Локомотив Пловдив - Арда (реванш за Купата на България) е в четвъртък (30.04) от 19:00 часа.