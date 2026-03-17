Днес започна частична регенерация на двата тревни терена в спортен комплекс "Локомотив", съобщиха от "черно-белия" клуб.Процедурата включва аериране, подсяване и опесъчаване. Дейностите са вече в ход на централния терен, а същото предстои и на помощния на "Лаута", известен повече с прозвището си Кошарата.От клуба се възползваха от близо 3-седмичната пауза, в която отборът няма да играе домакински мач, за да подобрят централния терен, който беше в доста лошо състояние.Следващият домакински двубой на Локомотив Пловдив е "железничарското" дерби срещу Локомотив София. От БФС все още не са утвърдили точната програма по дата и час, но се предполага, че двубоят ще е около 4 април.