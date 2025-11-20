ИЗПРАТИ НОВИНА
Валери Божинов тренира с представителния отбор на Локомотив
Автор: Стойчо Генов 08:50Коментари (0)594
Локомотив Пловдив продължава със своята подготовка за визитата си на Добруджа. Двубоят от 16-ия кръг на Първа лига е в неделя (23.11) от 12:00 часа на стадиона в Добрич.

Под ръководството на Душан Косич в заниманието на черно-белите се включи атакуващият халф на втория отбор Валери Божинов - младши.

Освен това с отбора тренирафа още двама таланти от тима на Локомотив, който се подвизава в елитната юношеска група U18. Това са Тодор Гергишанов и вратарят Петър Кръстев.
