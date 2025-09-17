Важно за феновете, които ще подкрепят Локо на стадиона в Бистрица

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на ЦСКА 1948 в среща от деветия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за събота (20.09) от 19:30 часа на стадион "Витоша“ в Бистрица.



Двата отбора са с еднакъв актив от 16 точки и еднаква голова разлика (+4) и победата ще утвърди единият от тях минимум на третото място във временното класиране.



Билетите за феновете на “черно-белите" са на цена от 15 лева. Пропуските са вече в продажба онлайн ТУК. Касата пред сектора за гости ще работи в деня на мача, като ще отвори в 18:30 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив.