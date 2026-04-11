Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да поздрави привържениците за горещата им подкрепа в трите дербита, които "черно-белите" клубове изиграха през последните дни - съответно в спортовете футбол, волейбол и баскетбол. В тези двубои отборите с името Локомотив спечелиха две победи и записаха едно равенство.

Най-огромен интерес предизвика Дерби №122 на Пловдив във футболния шампионат, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев".

Волейболният вицешампион на България Локомотив Авиа победи бургаския Нефтохимик с 3:1 гейма и е на една победа от класиране на финал за титлата за втора поредна година.

Баскетболният Локомотив спечели дербито на Пловдив, разгромявайки съгражданите си от Академик Бултекс 99 с 91:59.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

В изминалите три спортни дни в черно и бяло трибуните бяха едно цяло - глас, емоция и вярност към отбора и показахме какво означава истинска общност.

Доказахме, че когато сме заедно, сме сила, която се усеща на всеки терен и във всяка минута от мача.

Нека пазим този фенски дух, подкрепата и обединението - защото това ни прави различни и силни.

Пожелаваме на всички весели празници, много здраве, радост и още много победи заедно!

Спортната столица на България е черно-бяла!