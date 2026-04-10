Когато получаваш такава подкрепа, адреналин не ти трябва. Благодаря за поредното удоволствие да играем с момчетата в такава атмосфера! Това заяви капитанът на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) Тодор Вълчев след победата с 3:0 гейма над Нефтохимик в третия мач от полуфиналната серия в шампионата на Супер Волей. Така черно-белите поведоха с 2-1 успеха и са само на една победа от второ поредно класиране на финал за титлата.

Двубоят се игра пред 600 зрители в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България", а феновете по традиция създадоха страхотна атмосфера.

Най-резултатен за Локомотив стана диагоналът Жулиен Георгиев с 16 точки (2 блока, 1 ас), а Кристиан Алексов записа 14 точки (3 аса). Младежкият национал Александър Николов завърши с 8 точки (1 блок), като демонстрира отново стабилна игра и за пореден път оправда доверието, което му е гласувано да бъде титуляр.

Следващият двубой е на 15 април (сряда) от 19:00 часа в зала "Младост" в Бургас.