Локомотив Пловдив победи гостуващия тим на Академик Пловдив с 91:59 в мач от 30-и кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Възпитаниците на Асен Николов вкараха 12 от 32 тройки и овладяха 46 борби.

Над всички за "железничарите" бе Грант Сингълтън с 20 точки и 4 асистенции, докато Томислав Минков добави 19 точки и 5 борби. За Академик най-резултатен бе Жак Йоу с 18 точки и 9 борби.

Локомотив заема 4-то място във временното класиране с 16 победи и 11 загуби, докато Академик е на 9-а позиция с 9 успеха и 18 поражения.