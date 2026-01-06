Локо ще изиграе 4 контроли през зимната пауза, три от тях са в Турция

© Локомотив Пловдив ще започне утре (07.01) в 12:00 часа своята зимна подготовка! "Черно-белите" ще се готвят първоначално в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъдат на лагер в турския курорт Белек.



Тимът ще изиграе общо 4 контролни срещи. Първата ще е в Пловдив срещу Етър, а останалите три ще бъдат на турска земя.



Пълен списък на проверките:



16.01 - Етър



22.01 - Напредак (Сърбия)



27.01 - Балкани (Косово)



31.01 - Колос (Украйна)



Първа лига се подновява в периода 06.02-09.02. Тогава Локомотив ще гостува на Славия в София.