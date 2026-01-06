ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо ще изиграе 4 контроли през зимната пауза, три от тях са в Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11Коментари (0)282
©
Локомотив Пловдив ще започне утре (07.01) в 12:00 часа своята зимна подготовка! "Черно-белите" ще се готвят първоначално в Пловдив, а от 18 януари до 1 февруари ще бъдат на лагер в турския курорт Белек.

Тимът ще изиграе общо 4 контролни срещи. Първата ще е в Пловдив срещу Етър, а останалите три ще бъдат на турска земя.

Пълен списък на проверките:

16.01 - Етър

22.01 - Напредак (Сърбия)

27.01 - Балкани (Косово)

31.01 - Колос (Украйна)

Първа лига се подновява в периода 06.02-09.02. Тогава Локомотив ще гостува на Славия в София.
Още по темата: общо новини по темата: 347
05.01.2026
04.01.2026
03.01.2026
28.12.2025
27.12.2025
26.12.2025
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кадри от дрон: Наливат плочата на четвъртото ниво на централната трибуна на "Лаута"
 Първата тренировка на Локо ще е открита за фенове само 20 минути, Косич ще говори друг път
 Локомотив Пловдив е номер 1 в най-популярните спортове в България
 Идриз подписа за 3 г. с Локо и обяви: Ще нося фланелката със силна мотивация
 Локомотив Пловдив: Българският футбол осиротя!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: