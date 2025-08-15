© Plovdiv24.bg виж галерията Локомотив Пловдив победи Славия с 2:1 във втория двубой от петия кръг на българското футболно първенство. Мачът се игра на стадиона в парк "Лаута" в града под тепетата, предава Plovdiv24.bg. Драмата бе пълна, а крайният резултат бе оформен в последните минути - буквално.



Домакините стигнаха до успеха след точен изстрел на Петър Андреев в добавеното време, като първоначално попадението му бе отменено заради засада, но след преглед със системата ВАР, голът бе признат.



Преди това резервата Джани Политино бе извел "смърфовете" напред в 57-ата минута, а Тони Тасев възстанови равенството от дузпа пет минути преди края на редовното време. Гол на Димитър Илиев през първото полувреме пък бе отменен заради засада.



Стартови състави:



Локо Пд: 1. Боян Милосавлйевич, 21. Енцо Еспиноса, 13. Лукас Риан, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 9. Хуан Переа, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев (К)



Резерви: 40. Петър Зовко, 5. Тодор Павлов, 44. Николай Николаев, 33. Мартин Атанасов, 16. Александър Александров, 39. Парвиз Умарбаев, 10. Франсиско Политино, 11. Петър Андреев, 19. Аксел Велев



Старши треньор: Душан Косич



Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (К), 13. Илиян Стефанов, 7. Денислав Александров, 9. Роберто Райчев, 10. Янис Гeрмуш



Резерви: 12. Леви Нтумба, 15. Артьом Варганов, 21. Владимир Медвед, 77. Емил Стоев, 22. Ивайло Найденов, 18. Кристиян Балов, 14. Марко Милетич, 19. Тони Тасев, 23. Борис Тодоров



Старши треньор: Златомир Загорчич