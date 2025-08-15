ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Драма на "Лаута"
Автор: Георги Кирилов 23:14 / 15.08.2025Коментари (0)871
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Локомотив Пловдив победи Славия с 2:1 във втория двубой от петия кръг на българското футболно първенство. Мачът се игра на стадиона в парк "Лаута" в града под тепетата, предава Plovdiv24.bg. Драмата бе пълна, а крайният резултат бе оформен в последните минути - буквално.

Домакините стигнаха до успеха след точен изстрел на Петър Андреев в добавеното време, като първоначално попадението му бе отменено заради засада, но след преглед със системата ВАР, голът бе признат.

Преди това резервата Джани Политино бе извел "смърфовете" напред в 57-ата минута, а Тони Тасев възстанови равенството от дузпа пет минути преди края на редовното време. Гол на Димитър Илиев през първото полувреме пък бе отменен заради засада. 

Стартови състави:

Локо Пд: 1. Боян Милосавлйевич, 21. Енцо Еспиноса, 13. Лукас Риан, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 9. Хуан Переа, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев (К)

Резерви: 40. Петър Зовко, 5. Тодор Павлов, 44. Николай Николаев, 33. Мартин Атанасов, 16. Александър Александров, 39. Парвиз Умарбаев, 10. Франсиско Политино, 11. Петър Андреев, 19. Аксел Велев

Старши треньор: Душан Косич

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (К), 13. Илиян Стефанов, 7. Денислав Александров, 9. Роберто Райчев, 10. Янис Гeрмуш

Резерви: 12. Леви Нтумба, 15. Артьом Варганов, 21. Владимир Медвед, 77. Емил Стоев, 22. Ивайло Найденов, 18. Кристиян Балов, 14. Марко Милетич, 19. Тони Тасев, 23. Борис Тодоров

Старши треньор: Златомир Загорчич
Още по темата: общо новини по темата: 149
15.08.2025
13.08.2025
13.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
11.08.2025
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Довечера Локо може да се доближи само на една точка от върха
 Честит рожден ден на Стефан Драганов - Чоната
 Христо Иванов пази само добри спомени от "Лаута", сега гледа всеки мач на Локо
 Спряха поръчката за осветлението на "Лаута", забавянето ще е минимум 2 месеца
 Преобразяването е впечатляващо, Локо (Пд) изненада доста хора
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: