Локомотив се раздели с още един от своите футболисти, макар и временно
Автор: Стойчо Генов 13:37
©
виж галерията
Локомотив Пловдив се раздели с още един от своите футболисти, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Засега тази раздяла е само временна, като става въпрос за халфа Ивайло Марков.

Той е преотстъпен на втородивизионния Етър (Велико Търново), където ще продължи кариерата си.

Припомняме, че с черно-белите договорите си окончателно прекратиха Петър Андреев, Кръстьо Банев и Владимир Медвед, а Николай Николаев - Хълк сложи край на състезателната си кариера.

Общо 28 футболисти започнаха днес подготовка с Локомотив.

Новите попълнения са Мариян Вангелов и Запро Динев, а на проби е голмайсторът на Марица Георги Трифонов. Тренировката се проведе на помощния терен, известен повече с прозвището си "Кошарата". Заниманието бе открито за феновете само първите 20 минути и бе уважено от 30-ина запалянковци.

Гледайте в прикаченото видео репортаж от първата тренировка на "Лаута" за 2026 година!

07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
Статистика: