Спекулациите започнаха! Първи интерес от чужбина към национал на Локо?

Добрите игри на Локомотив Пловдив през настоящия сезон доведоха и до първите трансферни новини, като все още не е сигурно дали това не са по-скоро спекулации. Първият засилен интерес явно е към десния бек на черно-белите Адриан Кова.



Няколко турски отбора се вълнуват от евентуалното му привличане според различни местни медии. Скаути от южната ни съседка са гледали изявите на защитника в последните няколко мача, гласи информацията, разпространена от "Тема спорт". Според нея се очаквало през следващия месец на "Лаута“ да получат и конкретна оферта.



Адриан Кова през миналия сезон бе част от Крумовград. 24-годишният краен бранител е твърд титуляр от началото на кампанията. Той е национал на Венецуела, но притежава и испански паспорт.



Локомотив Пловдив прави отлично представяне до момента и заема трето място във временното класиране, като изостава на 8 точки от лидера Левски.



В момента Адриан Кова е с националния отбор на Венецуела, който ще играе две контролни срещи срещу Австралия и Канада, които ще се играят в САЩ (Хюстън и Форт Лодърдейл).