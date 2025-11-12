ИЗПРАТИ НОВИНА
Спекулациите започнаха! Първи интерес от чужбина към национал на Локо?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13Коментари (0)621
© Plovdiv24.bg
Добрите игри на Локомотив Пловдив през настоящия сезон доведоха и до първите трансферни новини, като все още не е сигурно дали това не са по-скоро спекулации. Първият засилен интерес явно е към десния бек на черно-белите Адриан Кова.

Няколко турски отбора се вълнуват от евентуалното му привличане според различни местни медии. Скаути от южната ни съседка са гледали изявите на защитника в последните няколко мача, гласи информацията, разпространена от "Тема спорт". Според нея се очаквало през следващия месец на "Лаута“ да получат и конкретна оферта.

Адриан Кова през миналия сезон бе част от Крумовград. 24-годишният краен бранител е твърд титуляр от началото на кампанията. Той е национал на Венецуела, но притежава и испански паспорт.

Локомотив Пловдив прави отлично представяне до момента и заема трето място във временното класиране, като изостава на 8 точки от лидера Левски.

В момента Адриан Кова е с националния отбор на Венецуела, който ще играе две контролни срещи срещу Австралия и Канада, които ще се играят в САЩ (Хюстън и Форт Лодърдейл).
