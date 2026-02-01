Неприятна новина от Локомотив, още един основен футболист с тежка контузия

© От лагера на Локомотив Пловдив дадоха повече информация относно състоянието на Енцо Еспиноса.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, десният защитник получи контузия още през първото полувреме и бе заменен принудително по време на контролата с украинския Колос, завършила 0:0.



След първоначалния преглед беше установено, че става въпрос за скъсан менискус. Еспиноса ще премине ядрено-магнитен резонанс след завръщането на отбора в Пловдив, за да се уточни напълно състоянието му, уточниха от клуба.



Това означава, че при всички положения Енцо Еспиноса ще пропусне голяма част от мачовете от втория дял на първа лига.