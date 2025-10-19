ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Черно-бял уикенд на триумфа - символ на сила, единство и победен дух!
Автор: Стойчо Генов 13:21Коментари (0)371
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив поздрави футболисти, волейболисти и баскетболисти на "черно-белите" тимове, които постигнаха впечатляващи победи този уикенд.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":

Три победи за Локомотив в три различни спорта!

Локомотив Пловдив – Ботев Враца 3:0

Нашите играчи бяха безапелационни на “Лаута" и записаха убедителен успех!

Локомотив Пловдив – Шумен 96:59

БК Локомотив Пловдив постигна първата си победа в Националната баскетболна лига по категоричен начин!

Локомотив Пловдив – Нефтохимик 3:0

ВК Локомотив стартира сезона с гръмка победа и днес от 19:00 ч. ще излезе във финала за Суперкупата на България срещу Левски София!

Истински черно-бял уикенд на триумфа — символ на сила, единство и победен дух!
