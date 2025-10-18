ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (15)
Матей Казийски със страхотен дебют за Локомотив, черно-белите са на финал
Автор: Стойчо Генов 21:01Коментари (0)330
©
виж галерията
Вицешампионът от миналия сезон Локомотив Авиа (Пловдив) победи Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) гейма във втория полуфинал за Суперкупата на България по волейбол за мъже, игран в залата "Левски София".

Черно-белите бяха подсилен от суперзвездата Матей Казийски, който изигра първи мач в България след 20-годишно прекъсване.41-годишната звезда ще играе и утре във финала на турнира, след което заминава за турската столица Анкара, където ще подсили местния Халкбанк под ръководството на Радостин Стойчев.

В утрешния финал за Суперкупата Локомотив Авиа ще се изправи срещу шампиона Левски, който победи по-рано Берое също с 3:0 гейма.

Локомотив Авиа взе аванс след 7:7 в първия гейм, като най-голямата преднина бе при 13:8, но тимът на Найден Найденов в нито един момент не изпусна инициативата. Нефтохимик оказа голяма съпротива, като изравни при 20:20, но в този момент съперникът направи четири поредни точки. Бургазлии върнаха две, но в крайна сметка загубиха частта.

Локомотив бе по-убедителен във втория гейм, като повече с 10:6. Нефтохимик намали при 12:13, но тимът на Казийски отново взе голям аванс при 21:16. Казийски направи ас за 24:18, но след това прати топката в мрежата. Бургазлии също направиха грешка от сервис, при което отстъпиха и във втората част.

Локомотив Авиа запази инерцията си и в трета част, като треньор на Нефтохимик Франческо Кадеду направи последен опит да даде импулс на тима си при 14:19. Тимът от Пловдив стигна до шест мачбола при 24:18, като пропусна първия след атака в аут. След това обаче при контраатака Тодор Вълчев стреля по блокада и в аут, което донесе чистия успех на тима му.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Казийски: С разлика съм по-стар от останалите ми съотборници, мога да им предам опита си
 Фен на Локо от дете, пловдивчанин бе представен в черно-белите от ПАОК
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: