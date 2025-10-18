© виж галерията Вицешампионът от миналия сезон Локомотив Авиа (Пловдив) победи Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) гейма във втория полуфинал за Суперкупата на България по волейбол за мъже, игран в залата "Левски София".



Черно-белите бяха подсилен от суперзвездата Матей Казийски, който изигра първи мач в България след 20-годишно прекъсване.41-годишната звезда ще играе и утре във финала на турнира, след което заминава за турската столица Анкара, където ще подсили местния Халкбанк под ръководството на Радостин Стойчев.



В утрешния финал за Суперкупата Локомотив Авиа ще се изправи срещу шампиона Левски, който победи по-рано Берое също с 3:0 гейма.



Локомотив Авиа взе аванс след 7:7 в първия гейм, като най-голямата преднина бе при 13:8, но тимът на Найден Найденов в нито един момент не изпусна инициативата. Нефтохимик оказа голяма съпротива, като изравни при 20:20, но в този момент съперникът направи четири поредни точки. Бургазлии върнаха две, но в крайна сметка загубиха частта.



Локомотив бе по-убедителен във втория гейм, като повече с 10:6. Нефтохимик намали при 12:13, но тимът на Казийски отново взе голям аванс при 21:16. Казийски направи ас за 24:18, но след това прати топката в мрежата. Бургазлии също направиха грешка от сервис, при което отстъпиха и във втората част.



Локомотив Авиа запази инерцията си и в трета част, като треньор на Нефтохимик Франческо Кадеду направи последен опит да даде импулс на тима си при 14:19. Тимът от Пловдив стигна до шест мачбола при 24:18, като пропусна първия след атака в аут. След това обаче при контраатака Тодор Вълчев стреля по блокада и в аут, което донесе чистия успех на тима му.