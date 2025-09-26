Локо към феновете: Молим ви да не паркирате вътре в комплекса

© Plovdiv24.bg Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив направи важно обръщение към привържениците на отбора. То е свързано с паркирането в спортния комплекс за дербито срещу Левски, което е тази вечер от 20,00 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив:



Уважаеми привърженици,



Поради ремонтните дейности паркингът в пределите на стадион "Локомотив“ ще бъде ограничен и ще се запълва бързо. Молим Ви да не паркирате вътре в комплекса, а да използвате свободните места по булеварда пред стадиона.



Благодарим за разбирането и съдействието!