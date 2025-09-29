ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!
Автор: Стойчо Генов 08:44Коментари (1)1964
©
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с остра позиция срещу собственика на клуба Христо Крушарски.

Конкретният повод за реакцията е изказването на бизнесмена след края на мача срещу Левски, спечелен от черно-белите с 1:0.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Бригада Пловдив":

Долу лапите от Локомотив

Не спираме да се питаме – откъде идва тази безгръбначна наглост от управленския състав на клуба, начело с лицето Крушарски? Явно по стар комунистически обичай сте свикнали да се държите като самозабравила се мутра, която гледа на останалите отвисоко, да трупате облаги чрез държавни поръчки на гърба на хората и да цитирате любимия си "авторитет“:

"Кой си ти да решаваш, бе? Решава тоя, който има пари. Какво ще решаваш ти, бе?!“

Само че не сте познали. Нито парите, нито победите, купите и титлите могат да купят любовта на хората. В последното си интервю за пореден път обидихте нас – онези, които поколения наред сме до клуба без облаги, без интереси, без зависимости.

Вие не сте добре дошъл! Омръзна ни да ви слушаме и гледаме. Доказателство е и полицейският ескорт, който си осигурихте при първото си идване в нашия дом след дългото ви отсъствие.

И не си мислете, че с няколко добри игри ще промените мнението ни. Уважението, което изразяваме, е единствено към мъжете на терена – борците с черно-белите сърца, а не към вас.
Още по темата: общо новини по темата: 230
27.09.2025
27.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Заради тези от "Бригадата" се срамувам вече да кажа че съм от "Локомотив"Вие сте едни празни от съдържание глави и нищо повече.Жалко,че има и такива "локомотивци. Срам сте за отбора.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Гледайте радостта в черно-бяло след победата над Левски
 Крушарски: Ако не съм аз с дървената говедарска глава ... От 7-8 години в Локомотив е по-чисто от църквата
 Мартин Русков: Реванширахме сме на феновете по най-добрия начин
 Косич: Успяхме благодарение на Господ и на феновете, които ни дадоха много добра енергия
 Локо превърна "Лаута" в своя крепост, нанесе първа загуба на Левски
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: