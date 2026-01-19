© виж галерията Локомотив Пловдив е вече на турска земя и проведе първото си занимание в южната ни съседка. Студено време посрещна "черно-белите" в Белек - по време на сутрешната тренировка температурата бе около 3 градуса.



Здравата работа за локомотивци едва започва, като по време на целия лагер са предвидени 3 контроли, редица двуразови занимания и нито един почивен ден, уточниха от клуба.



За четвъртък (22.01) е насрочена следващата проверка на "черно-белите". Съперник ще бъде Напредак (Крушевац).