Илко Пиргов: Имах главна роля при привличането на тези тримата, гордея се
Автор: Стойчо Генов 15:09Коментари (0)407
© Plovdiv24.bg
Бившият вратар и бивш спортен директор на Локомотив Пловдив - Илко Пиргов, е имал основна роля за привличането на трима футболисти, които впоследствие бяха продадени от клуба на много по-висока цена. Става въпрос за нападателите Хуан Переа и Мичи Нтело, както и десният защитник Оливер Камдем.

Переа и Камдем вече са играчи на Левски, а Нтело бе трансфериран в швейцарския Ивердон.

Илко Пиргов използва личния си профил във Фейсбук, където призна, че се гордее от ролята си при привличането на тримата. 

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Пиргов:

Вярвам в процеса на скаутинга и в работата с потенциал.

Гордея се, че имах главна роля в откриването и привличането на тези играчи като спортен директор.

Благодарен съм на треньорите и клубната среда на Локомотив Пловдив, които помогнаха за развитието им. Благодаря за доверието и възможността.
