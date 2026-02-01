Илко Пиргов: Имах главна роля при привличането на тези тримата, гордея се

© Plovdiv24.bg Бившият вратар и бивш спортен директор на Локомотив Пловдив - Илко Пиргов, е имал основна роля за привличането на трима футболисти, които впоследствие бяха продадени от клуба на много по-висока цена. Става въпрос за нападателите Хуан Переа и Мичи Нтело, както и десният защитник Оливер Камдем.



Переа и Камдем вече са играчи на Левски, а Нтело бе трансфериран в швейцарския Ивердон.



Илко Пиргов използва личния си профил във Фейсбук, където призна, че се гордее от ролята си при привличането на тримата.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Пиргов:



Вярвам в процеса на скаутинга и в работата с потенциал.



Гордея се, че имах главна роля в откриването и привличането на тези играчи като спортен директор.



Благодарен съм на треньорите и клубната среда на Локомотив Пловдив, които помогнаха за развитието им. Благодаря за доверието и възможността.