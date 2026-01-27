ИЗПРАТИ НОВИНА
Вирусно заболяване повали трима от Локомотив Пловдив
Автор: Стойчо Генов 14:54Коментари (0)229
©
Вирусно заболяване повали трима футболисти на Локомотив Пловдив, съобщиха от лагера на отбора в Турция. Става въпрос за нападателя Севи Идриз, защитника Мартин Русков и вратаря Петър Кръстев.

Те отпаднаха от групата на черно-белите за контролата с киргизстанския Азия Талас, която се играе в момента в курорта Белек.

Хуан Переа, който очаква всеки момент да бъде трансфериран, е оставен на резервната скамейка.
