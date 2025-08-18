Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадион "Тича"

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Черно море в среща от шестия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за събота (23.08) от 21:15 часа на стадион "Тича“ във Варна.



Билетите за феновете на “черно-белите" ще бъдат на цена от 15 лева. Пропуските са вече в продажба онлайн ТУК (Сектор "Г“). Касата пред сектора за гости ще работи в деня на мача, като ще отвори в 19:15 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив Пловдив.