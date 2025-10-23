© виж галерията Нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа получи днес своята награда за Играч №1 на 10-ия кръг на Първа лига.



Тогава колумбиецът реализира победния гол срещу Левски за крайното 1:0, a впоследствие спечели гласуването сред футболните треньори и специалисти.



Хуан Переа получи своята статуетка в Пресклуб България, като заяви, че този приз е плод на усилията на всички в отбора.



