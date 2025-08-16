ИЗПРАТИ НОВИНА
Героят на Локо: Благодаря на психоложката, Тома и треньорския щаб, че ми подадоха ръка, когато бях навел главата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:45Коментари (0)381
Нападателят на Локомотив (Пловдив) Петър Андреев бе избран за Играч на мача при инфарктната победа над Славия с 2:1 снощи. Юношата на черно-белите вкара победното попадение в добавеното време на двубоя.

Ето какво заяви Андреев, получавайки наградата си за Играч на мача:

Първо искам да поздравя публиката на Локомотив, бяха страхотни, както винаги. В отбора има топ настроение, нямаме загуба. Един от водещите отбори сме в Пловдив. Искаме да радваме публиката на Локомотив и да се борим за евротурнирите.

Славия имаше положения. Има една българска поговорка - като не вкараш, ще ти вкарат. Но доминирахме в мача и се поздравяваме с трите точки.

Бях осем месеца извън терените. Благодаря на психоложката, Тома, треньорския щаб, че ми подадоха ръка, когато бях навел главата. На моето семейство също. Трудно е да се върнеш след 8 месеца отсъствие. Сега гледаме да спечелим мач и извън Пловдив.
