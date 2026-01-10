Голмайсторът на Марица продължава пробите в Локомотив

© Отборът на Локомотив Пловдив продължава с интензивни тренировки своята зимна подготовка. С тима се готвят абсолютно всички футболисти, които се появиха на "Лаута" за първото занимание за 2026 година.



На проби продължава да бъде голмайсторът на Марица Георги Трифонов. За неговото привличане последната дума ще има наставникът на черно-белите Душан Косич.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че до момента договори с Локомотив подписаха Запро Динев, Мариян Вангелов и юношата Александър Александров - младши.