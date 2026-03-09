Сподели Сподели
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Левски в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в днес от 18:00 часа на стадион “Георги Аспарухов".

Наставникът на черно-белите Душан Косич направи само една промяна в разширения състав, в сравнение с предишния мач срещу ЦСКА 1948. В групата се завръща нападателят Мариян Вангелов, като той заема мястото на левия бек Денис Кирашки.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, контузени в Локомотив все още са Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али и Енцо Еспиноса.

Локомотив е на 6-о място във временното класиране с актив от 35 точки и няма как да мръдне оттам, каквото и да се случи на "Герена" днес.

Ето всички футболисти, на които ще разчита треньорът Душан Косич днес:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.