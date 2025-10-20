Известен бизнесмен похвали Локомотив Пловдив

© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази изключително любопитно мнение в личния си профил във Фейсбук. Коментарът на бизнесмена дойде след вчерашната победа на неговия тим над Локомотив (София) с 1:0.



След успеха тимът на ЦСКА 1948 се изкачи на второ място във временното класиране.



Найденов първо публикува резултата от двубоя, а към снимката добави следното: Ценни 3 точки в борбата за спасение от изпадане във Втора лига…



След това един от коментиращите похвали бизнесмена, написвайки: ЦСКА 1948 хита на сезона....



Именно тук финансовият благодетел на "червените" му отговори с многозначителното: За мен хитове са Локо Пд и Спартак Вн. Ние сме ясни.