Фенклубът на Локо: Бъди един от нас! Черно-бялата идея продължава да живее чрез всички нас!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с членската кампания на организацията, като продажбата на карти ще продължи до края на януари.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" фенклуб:



Членската кампания на Фенклуб Локомотив Пловдив продължава!



Напомняме на всички черно-бели привърженици, че кампанията за продажба на членски карти за 2026 година е в сила до 31.01.2026 г.



Все още имате възможност да станете част от най-стария фенклуб в България, да подкрепите каузата Локомотив Пловдив и да притежавате ценен колекционерски артикул.



С всяка закупена карта процент от средствата се дарява на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.



Заявете своето членство!



Бъди един от нас!



Черно-бялата идея продължава да живее чрез всички нас!