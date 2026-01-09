ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенклубът на Локо: Бъди един от нас! Черно-бялата идея продължава да живее чрез всички нас!
Автор: Стойчо Генов 14:48Коментари (0)207
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с членската кампания на организацията, като продажбата на карти ще продължи до края на януари.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" фенклуб:

Членската кампания на Фенклуб Локомотив Пловдив продължава!

Напомняме на всички черно-бели привърженици, че кампанията за продажба на членски карти за 2026 година е в сила до 31.01.2026 г.

Все още имате възможност да станете част от най-стария фенклуб в България, да подкрепите каузата Локомотив Пловдив и да притежавате ценен колекционерски артикул.

С всяка закупена карта процент от средствата се дарява на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.

Заявете своето членство!

Бъди един от нас!

Черно-бялата идея продължава да живее чрез всички нас!
Още по темата: общо новини по темата: 356
08.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
предишна страница [ 1/60 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Официално: Желанието на Ботев не бе уважено, ето кога ще е дербито за Купата
 Асеновец приветства с "добре дошъл" младок от Локомотив Пловдив
 Сега е свободен, но предпочита да не се връща в Локомотив, има други планове
 Крушарски: В Ботев винаги реват за нещо! Филипов се е объркал, пратете му много поздрави
 Синът на Кривия подписа за 2,5 г. и обяви: Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: