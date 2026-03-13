Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Септември в мач от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (13.03) от 16:45 часа на “Лаута".

Ефе Али и Александър Александров се завръщат в групата от 20 футболисти за мача. Двама халфове обаче отпадат от разширения състав. Румънецът Каталин Иту е с контузия, а словенецът Миха Търдан е с вирусно заболяване.

Капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Ето на кои футболисти ще разчита словенският специалист за двубоя срещу Септември:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Александър Александров, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.