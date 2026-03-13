ЗАРЕЖДАНЕ...
Румънец и словенец извън групата на Локо, Ефе Али и синът на Кривия се завърнаха
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Ефе Али и Александър Александров се завръщат в групата от 20 футболисти за мача. Двама халфове обаче отпадат от разширения състав. Румънецът Каталин Иту е с контузия, а словенецът Миха Търдан е с вирусно заболяване.
Капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.
Ето на кои футболисти ще разчита словенският специалист за двубоя срещу Септември:
Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Александър Александров, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.
