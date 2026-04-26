Дълго очакваното завръщане в Локомотив Пловдив вече е факт! Става въпрос за централния защитник Калоян Костов, който за първи път след повече от година прекъсване попадна в групата на черно-белите за официален мач. Треньорът Душан Косич включи бранителя в разширения състав за днешния двубой срещу Черно море.

Първият плейоф от втората четворка в първенството започва в 16:30 часа на стадион "Локомотив" в квартал "Лаута".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че за този двубой, както и за всички оставащи домакински срещи до края на сезона, ръководството на Локомотив намали драстично цените на билетите, а деца до 16 години влизат на стадиона безплатно.

Калоян Костов претърпя две тежки контузии в коляното, скъсвайки кръстни връзки, които го извадиха от терените за много дълго време. От близо месец защитникът тренира наравно със съотборниците си, като постепенно от треньорския щаб увеличаваха натоварванията му, за да се стигне до днешното завръщане в групата на мача.

От състава на Локомотив Пловдив отпада наказаният за един двубой Адриан Кова.

Групата на Локомотив Пловдив за двубоя с Черно море

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Андрей Киндриш, Калоян Костов, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Жоел Цварц