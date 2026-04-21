Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локомотив Пловдив, които се очаква да влязат в клуба през лятото, желаят да стопират продажбата на Севи Идриз. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че талантът е желан от доста български и чуждестранни клубове, сред които Левски, ЦСКА и Лудогорец.
На "Лаута“ обаче вярват, че с правилна и целенасочена работа младежкия национал може да вдигне още цената си да направи по-солиден трансфер. Все още не е ясно дали става въпрос за нов собственик или хора, които ще помагат на Христо Крушарски с издръжката. Желанието им обаче е Севи Идриз да остане и около него да се гради бъдещето на отбора, твърди "Тема спорт".
Наскоро новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Георги Величков обяви пред камерата на Plovdiv24.bg, че нещата с бъдещия инвеститор са сериозни и са в напреднала фаза.
канара от изгрев бойс
преди 21 мин.
Саму на излагаш ва бърлив.Ай намести бахурити и питъта и оди да издоиш козъта
мангал от Шикера
преди 1 ч. и 26 мин.
канара от изгрев бойс е мангал от Изгрев , като мен
канара от изгрев бойс
преди 2 ч. и 23 мин.
Тоя психар мангал от Шикера,беше един от първите да пише глупости и да ни излага и когато Локо ни размазаха с 6:0…..Как обичаме шестоъгълния, насладата е вечна!
мангал от Шикера
преди 3 ч. и 52 мин.
вай вай , бъдещите , вай вай .ше додат 2040 година
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!