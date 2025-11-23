ИЗПРАТИ НОВИНА
Душан Косич: Трябва да сме по-умни! Много грешни решения взехме днес
Автор: Стойчо Генов 14:16Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично не остана доволен от играта на своя отбор при равенството 1:1 срещу Добруджа на стадсион "Дружба".

Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя в Добрич:

Труден двубой за нас. Имахме добър резултат през първото полувреме и очаквахме през второто да се справим по-добре. Допуснахме много грешки. Странен мач за нас. При корнера, от който падна изравнителния гол, също не реагирахме добре.

Генерално погледнато - все пак вземхе точка, но аз очаквах повече. Съперниът се бори за оцеляване и такива мачове винаги са трудни. Трябваше да бъдем много по-добри. Много грешни подавания направихме. Добре е, че не загубихме, но просто трябва да вдигнем нивото.

Трябва да сме по-умни. Когато водиш в резултата, трябва да играеш по-умно, а и по-добре. Но когато не си концентриран, се случва точно това - да ти изравнят.

Всеки мач е труден. Такъв ще е и следващият срещу Монтана. Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса ще са наказани. Имаме някои странни жълти картони. Съдиите са податливи на такива картони, но реакциите ни не са добри. Езикът на тялото ни не е добър. Очевидно правим грешки, а това дава енергия на съперника. Ще говорим на тази тема с футболистите.

Ако искаме да сме на върха в класирането, трябва да сме много по-добри от това, което показахме днес през второто полувреме.

Благодарим на хората, които изминаха дълъг път, за да ни подкрепят днес. Съжалявам, че не ги зарадвахме с победа.

