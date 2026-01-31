ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо не успя да вкара на украинския Колос в последния ден от лагера в Турция
Автор: Стойчо Генов 17:51Коментари (0)0
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приключи с равенство подготвителния си лагер в Турция. Черно-белите направиха 0:0 срещу украинския Колос (Ковальовка) в последната си контрола.

Спарингът се проведе на терена на комплекс “Глория Арена" в Белек.

Първият официален двубой за Локомотив през 2026 година ще е на 8 февруари от 14:15 часа, когато тимът гостива на Славия на стадион “Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".

Локо започна спаринга с Колос в следния състав:

Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Лукас Салинас, Севи Идриз, Жулиен Лами, Мариян Вангелов.
