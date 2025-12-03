ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски призна за напрежение в съблекалнята, готви глоба на треньора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:57Коментари (0)675
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски призна за леко напрежение в съблекалнята на отбора след равенствата с новаците Добруджа и Монтана.

"Някои от хората се обиждат, правят си майтап помежду си и после се сърдят един на друг. А човек, който не може да се смее на собствените си недъзи, не става за колективна игра. Има някакви закачаки там "Ти си такъв, ти си инакъв“. Просто си правят майтап помежду си и това се отразява на колектива. Единият се сърди на другия, другият се сърди на третия. Ще ги оправя. Близко е до акъла, че са развалили помежду си настроенията. Ако някой вземе приятелката на другия, тогава нека се сбият. Но за приказки – човек трябва да разбира от майтап и да носи на майтап“, отчете пред "Тема спорт" босът на "черно-белите".

"Естествено, че треньорът трябва да го реши. Той трябва да знае всичко, да ги усети и да им набие чимбера. Аз му казах да ги глобява, той не ги глобява. Като не ги глобява, аз ще го глобя него и така.  Да си прави сметката. На българина как се оправят нещата? По един-единствен начин – като му бръкнеш в джоба“, добави бизнесменът.

А на уточнението, че Душан Косич не е българин отговори: "Няма значение. Аз му казах, че е сбъркал къде е дошъл. Негов си е проблемът. Тук на Балканите се работи по друга система, не с доброта. Трябва да си обърне калъчката и да извади сатъра. И да реже“.

"Играчите малко вирнаха носовете напоследък. Повече отколкото трябва. Аз им го казах още преди да дойдат тези мачове – да не се върнат към ситуацията, която беше преди години. Със силните отбори играехме добре. Със слабите заривахме здраво. И сега се повтаря. Ако върнете лентата малко назад, ще видите, че е точно така. Може да ги питате всичките до един какво ги предупредих. Те казваха "Не, не, не, не, не, не“, обаче стана "Да“, каза още ексцентричният собственик на Локомотив Пловдив.

Той обясни, че не влиза в съблекалнята, освен преди последния двубой с Монтана.

"Влязох за две минути. И излязох. Да им напомня това, което казах на вас. Да не се отпуснат както преди две-три години, защото имам такова усещане. И да не гледат мача отблизо“, завърши Христо Крушарски.
03.12.2025
30.11.2025
30.11.2025
29.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
