Димитър Илиев: Когато усетиш, че към теб има несправедливо отношение, е трудно да го преглътнеш
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (1)1172
©
Легендата и капитан на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев гостува в обзорното предаване на БНТ "Арена спорт“. Лидерът на черно-белите е също така вицепрезидент на Асоциацията на българските футболисти. Той коментира казуса "Светослав Вуцов", който се превърна в централна тема след последните двубои на националния отбор.

"Изказахме подкрепа към футболиста и част от националния отбор Светослав Вуцов и му предложихме, ако има нужда от помощ - юридическа и физическа. Това ни е работата. Не сме взели страна по казуса, призовахме да се вземат адекватни решения и казусът да бъде разрешен, за да може един от младите и талантливи футболисти да продължи да помага на националния отбор“, коментира пред БНТ Димитър Илиев.

Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година сподели, че очаква да се вземат решения в най-кратки срокове.

"Аз се чух с него (Светослав Вуцов), насрочена е втора среща. Надявам се казусът да бъде разрешен. Това негово решение не е взето без причина, трябва да седнат и двете страни да избистрят каква точно е истината и ако има такова отношение, за което той казва и аз съм абсолютно сигурен, че е така, трябва да се вземат решения в благото на националния отбор. В най-кратки срокове да се вземат адекватни решения“, категоричен е Илиев.

Той коментира и дали има сближаване на позициите между двете страни.

"Щом Левски, Вуцов и хората от БФС не са дали официално изявление, аз съм длъжен да се съобразя. Не съм аз този, който трябва да изкарва информация в публичното пространство. Когато се вземе решение - след тази втора среща, предполагам ще има изявление. Ние като Асоциация сме длъжни, при подобни казуси, да застанем и да се борим за правата на футболистите. Това е нашата цел – да намаляваме такива конфликти. В миналото е имало такива ситуации, когато не се третира както трябва един футболист, имало е случаи на жива подигравка. За нас най-важното е когато има подписан договор между футболист и клуб да браним честа на отбора, но и искаме ръководителите на клуба да ни уважават. Без футболистите целият бизнес "Футбол“ няма да съществува“, добави вицепрезидентът на АБФ.

Димитър Илиев сподели, че случаите на несправедливо отношение, за съжаление, не са изключения.

"Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение към себе си. Преди беше много по-зле положението, клубът, ако реши, те праща във втория отбор, тренираш на лоши терени. Това вече е редуцирано. Сега футболистите са много по-защитени. Във футбола, а и не само, навсякъде, когато усетиш, че има лично отношение не справедливо отношение е трудно да го преглътнеш. Самата обстановка трябва да е подчинена на морал и еднакво отношение към всеки един футболист. Трябва да има диалог“, категоричен е Илиев.

В личен план нападателят на Локомотив (Пловдив) добави, че се надява в близките дни да поднови интензивни тренировки и скоро да се завърне на терена.
Мите, един ден ще станеш президент на БФС, за да оправиш тази кочина!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
