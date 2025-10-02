ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Голям "черно-бял" любимец пред завръщане в своя дом
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (1)687
© Plovdiv24.bg
Легендата на Локомотив Пловдив Христо Колев - Бащата може да се завърне в клуба. За последно той бе част от щаба на Александър Томаш в ЦСКА. Те работиха заедно и преди това в Спартак Варна, а общият им път започна имено на "Лаута“.

В последните дни усилено се говореше, че Томаш и екипът му може да поемат градския съперник на Локо – Ботев Пд. Бащата обаче е бил категоричен, че няма как да се озове на стадион "Христо Ботев“.

В ръководството на черно-белите са обсъдили възможността Христо Колев да се завърне на работа в клуба. Той има и период като скаут при "смърфовете".

"Той е закърмен локомотивец. Христо Колев е пълен професионалист и смятам, че неговото място е при нас. Трябва да се върне там, където ще тежи. Колев никога няма да направи така, че да огорчи първо себе си с решение да отиде в Ботев“, коментира пред "Тема Спорт“ голямата легенда на Локомотив Пловдив и на българския футбол Христо Бонев.
Още по темата: общо новини по темата: 237
01.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
30.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Някой пък от Ботев, е умрял за този дърт пенсионер , такива боклуци не ни трябват , да отиде при циганите, там му е местото на дъртия пръдлив г*з
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Приятна изненада за юношите на Локомотив U17
 Валери Божинов отново бележи за Локо, "смърфовете" с изразителна победа на "Лаута"
 Ето ги поредните глоби за Локомотив и Ботев
 Футболист от дубъла на Локо получи повиквателна за България U19
 Гледайте Вили Вуцов: Момчето от "Лаута" ми показа, че в България все още има нормални хора
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: