Голям "черно-бял" любимец пред завръщане в своя дом

В последните дни усилено се говореше, че Томаш и екипът му може да поемат градския съперник на Локо – Ботев Пд. Бащата обаче е бил категоричен, че няма как да се озове на стадион "Христо Ботев“.



В ръководството на черно-белите са обсъдили възможността Христо Колев да се завърне на работа в клуба. Той има и период като скаут при "смърфовете".



"Той е закърмен локомотивец. Христо Колев е пълен професионалист и смятам, че неговото място е при нас. Трябва да се върне там, където ще тежи. Колев никога няма да направи така, че да огорчи първо себе си с решение да отиде в Ботев“, коментира пред "Тема Спорт“ голямата легенда на Локомотив Пловдив и на българския футбол Христо Бонев.