© Фенклубът на Локомотив Пловдив поздрави двама от младите футболисти на "черно-белите" заради успешните им изяви в двубоя срещу Славия, спечелен с 2:0 на стадиона в столичния квартал "Овча купел".



Става въпрос за направилия дебют в професионалния футбол Денис Кирашки, както и за автора на второто попадение Севи Идриз.



Ето какво написаха от фенклуба на Локомотив по този повод:



Младият талант Денис Кирашки направи първите си крачки в професионалния футбол!



Левият бек, роден през 2008 година, се появи в игра в 68-ата минута при успеха над Славия в столицата.



Пожелаваме му много успехи с черно-бялата фланелка!



Честит и първи дебютен гол за Севи Идриз - също възпитаник на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив!



Поздравления за момчетата и за всички в школата на ДЮШ!



