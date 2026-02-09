ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенклубът на Локо поздрави дебютант и голмайстор от мача срещу Славия
Автор: Стойчо Генов 08:44Коментари (0)473
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив поздрави двама от младите футболисти на "черно-белите" заради успешните им изяви в двубоя срещу Славия, спечелен с 2:0 на стадиона в столичния квартал "Овча купел".

Става въпрос за направилия дебют в професионалния футбол Денис Кирашки, както и за автора на второто попадение Севи Идриз.

Ето какво написаха от фенклуба на Локомотив по този повод:

Младият талант Денис Кирашки направи първите си крачки в професионалния футбол!

Левият бек, роден през 2008 година, се появи в игра в 68-ата минута при успеха над Славия в столицата.

Пожелаваме му много успехи с черно-бялата фланелка!

Честит и първи дебютен гол за Севи Идриз - също възпитаник на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив!

Поздравления за момчетата и за всички в школата на ДЮШ!

Още по темата: общо новини по темата: 427
08.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
08.02.2026
07.02.2026
07.02.2026
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Подигравка! Четвъртият съдия е краен фен на Локо и мрази Ботев! Г-н Ракетчик, пийте си хапчетата вместо други напитки!
 Очакваше се! Рекордьорът Кабаков отново ще свири дербито на Пловдив
 Косич: Откакто съм тук, сменихме 20 футболисти! Чакам с нетърпение дербито
 Локо с чудесен старт през новата година, спечели втора победа извън Пловдив
 Всички нови попаднаха в групата на Локо, ето на кои ще разчита Душан Косич
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: