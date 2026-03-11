Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски се изказа доста критично за съдийството в мача на неговия тим срещу Левски, загубен с 0:1 след изключително спорна дузпа в самия край.

Бизнесменът обаче "изстреля" и друга новина, свързана с градския съперник Ботев.

"Имаше фаул в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Той е от Перник, има зъб и на Рилски спортист, и на Локомотив, и на цялата ни общност. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“, заяви пред "Гонг" Христо Крушарски.

"За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора“, продължи собственикът на Локомотив Пловдив.

"Какво да пускам жалба срещу тях? Аз водя дело за мача с Ботев, но Пловдивският съд отказва да го гледа. Защо изобщо да си тровя нервите. Ще го караме по нашенски“, завърши Христо Крушарски.