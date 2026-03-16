Халфът на Локомотив Пловдив Георги Чорбаджийски тренира днес в добро настроение и на облекчен режим, съобщиха от "Лаута".

Както вече информирахме читателите си, младежкият национал бе заменен принудително в двубоя срещу Септември след брутален фаул на Валон Хамдиджи, при което играчът на гостите получи червен картон.

Оказа се обаче, че по чудо Георги Чорбаджийски се е размина с много по-тежка контузия.

В следващите няколко дни той ще се готви по индивидуална програма и със сигурност ще пропусне предстоящото гостуване на Ботев (Враца).