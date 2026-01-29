Крушарски: Има интерес от чужбина за Локомотив! Беше един, а сега са четирима, все някой ще се закачи на въдицата

© Plovdiv24.bg Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски призна за сериозен чуждестранен интерес от страна на инвеститори към "черно-белия" клуб. Бизнесменът направи това по време на обширна пресконференция в София, на която говори повече от половин час.



"Направих две игрища, на които ще сложа и осветление. Изкуственото ни игрище прилича на Газа. Никой не е инвестирал в него.



Водим преговори, има интерес към локомотива. Да видим дали ще ги доведем до край. Отворен съм към всеки, който е готов да извади пари и да ги инвестира", започна по темата шефът на "черно-белите".



"Има интерес от чужбина. Засилват се все повече и повече. Беше един, сега са 3, има и четвърти, който сега се появи. Така че все някой ще се закачи на въдицата, за да могат да се увеличат финансовите инвестиции за издръжката на Локомотив Пловдив и за доизграждане на базата. Защото тя, ако е собственост на Локомотив, може да се изтеглят пари и да се направи. Но като е на концесия - нито една банка няма да даде кредит", каза още Христо Крушарски.